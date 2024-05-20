На берегу Новосибирского водохранилища высадили больше двенадцати тысяч елей

Акция собрала более 250 человек, удалось высадить свыше 12 тысяч саженцев ели на четырех гектарах. Локаци была выбрана неслучайно – поблизости расположена земля, пострадавшая от лесного пожара.



Для участников акции «Семейный лес» был подготовлен весь необходимый инвентарь (перчатки, мечи Колесова), посадочный материал, полевая кухня с пловом и травяным чаем. Для самых юных участников были организованы мастер-класс по изготовлению скворечников и наглядная лекция о разнообразии животного мира Ордынского района. Также можно было покататься на квадроциклах.