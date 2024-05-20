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На берегу Новосибирского водохранилища высадили больше двенадцати тысяч елей

Место для акции «Семейный лес» было выбрано неслучайно — поблизости расположена земля, пострадавшая от пожара.

Первая семейная лесовосстановительная кампания состоялась на берегу Новосибирского водохранилища в Ордынском лесничестве.

«Мы надеемся, что акция «Семейный лес» станет доброй традицией, позволяющей сохранять как семейные ценности, так и главное богатство нашей природы, достояние нашей Родины – лес», – отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Жанна Шурова.

Акция собрала более 250 человек, удалось высадить свыше 12 тысяч саженцев ели на четырех гектарах. Локаци была выбрана неслучайно – поблизости расположена земля, пострадавшая от лесного пожара.

Для участников акции «Семейный лес» был подготовлен весь необходимый инвентарь (перчатки, мечи Колесова), посадочный материал, полевая кухня с пловом и травяным чаем. Для самых юных участников были  организованы мастер-класс по изготовлению скворечников и наглядная лекция о разнообразии животного мира Ордынского района. Также можно было покататься на квадроциклах.

Минприроды региона выражает благодарность организациям, ставшим партнерами акции:

  • компании «Сибиар», предоставившей репелленты;
  • компании «Siberian Wellness» («Сибирское здоровье»), не только закупившей посадочный материал, но и принявшей коллективное участие в акции, высадив при этом площадь леса в целый гектар;
  • Сибирской Генерирующей Компании (СГК), которая  взяла на себя организационные расходы и участвовала в высадке леса своим коллективом.

Фото: mpr.nso.ru

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