Робот с клешней помог новосибирским спасателям обследовать Бугринский пляж

Инновационный дрон с клешней и спасатели МАСС обследовали первый из шести новосибирских пляжей. Вывод специалистов: опасных предметов под водой у Бугринского пляжа нет. Спасатели отработали новый метод: под воду погружается робот, ситуацию под водой оценивают на берегу, водолаз работает точечно.



Робот "Акват 100", разработанный для МАСС на средства гранта департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в Обь погружался впервые. Вода мутная, видимость нулевая, но на мониторе дно видно отчетливо.