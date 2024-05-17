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Робот с клешней помог новосибирским спасателям обследовать Бугринский пляж

Дрон «Акват 100» погрузили в реку Обь впервые — «дебют» прошел успешно.

мэрия Новосибирска

Инновационный дрон с клешней и спасатели МАСС обследовали первый из шести новосибирских пляжей. Вывод специалистов: опасных предметов под водой у Бугринского пляжа нет. Спасатели отработали новый метод: под воду погружается робот, ситуацию под водой оценивают на берегу, водолаз работает точечно.

Робот "Акват 100", разработанный для МАСС на средства гранта департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в Обь погружался впервые. Вода мутная, видимость нулевая, но на мониторе дно видно отчетливо.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

«Работа на глубине – риск для человека. Робот облегчает наш труд. И у него есть полезное приложение – эхолот», – объяснил водолаз Максим Ложкин.

На создание робота было выделено 2 млн 431 тыс. рублей. Использовать инновационного помощника собираются активно — как справедливо отметил начальник МАСС Дмитрий Фокин, «у спасателей начинается горячая пора».

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