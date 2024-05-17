Новосибирцев просят не купаться в водоемах даже на фоне теплой погоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, в Новосибирске ожидается до +24 0 С. Специалисты рекомендуют набраться терпения и пока не торопиться купаться. Для кого заплыв в непрогретой воде особенно опасен?

Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в настоящее время температура воды в городских акваториях около +12 0 С. При погружении в воду такой температуры при температуре воздуха +23..+25 0 С даже абсолютно здоровый человек получает ожог холодом. Меняется вегетососудистый тонус и сердечный ритм, иногда это может привести к рефлекторной остановке сердца. Особенно опасно это для больных гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. У сердечника даже вход в воду по колено может вызвать резкое нарушение ритма сердца, потому что раздражение холодом мышц ног может запустить рефлекторные адаптивные изменения.

«Уважаемые родители! Сейчас вы должны сделать всё, чтоб ваш ребенок осознавал всю опасность захода в водоём. Особое внимание должны проявить те, кто живет у водоёмов. Детям следует объяснить, что нельзя одним уходить играть к воде, заходить в воду и купаться. В такой воде тело может свести судорогой. Чтобы получить переохлаждение, достаточно совсем короткого времени», — обращаются к новосибирцам эксперты мэрии.

Важно знать, что у Оби сильное течение, справиться с которым сложно даже взрослому и подготовленному человеку. Зашедшего в воду даже по колено ребёнка может унести течением. Вода ошибок не прощает. Ежегодно она отнимает жизни и взрослых, и детей.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоёме, звоните по телефону 112.