В Новосибирске заработала выставка, посвященная пасхальным традициям

Отдельный комплекс выставки – богослужебные облачения новосибирских священнослужителей, внёсших значительный вклад в историю и развитие православия в Сибири. В комплексе также религиозные атрибуты и церковная утварь разных эпох.

Большая часть предметов выставки «Весна пасхальная» экспонируется впервые. На выставке представят редкие, бесценные предметы церковного искусства, ранее не демонстрировавшиеся открыто большой публике.

Выставка будет работать в Новосибирском краеведческом музее до 16 июня.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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