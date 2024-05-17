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В Новосибирске заработала выставка, посвященная пасхальным традициям

Выставка «Весна Пасхальная» — это 200 экспонатов XVII –  начала XXI века, большую часть из которых представляют публике впервые.

mk.nso.ru

В Новосибирском государственном краеведческом музея начала работу выставка «Весна Пасхальная», посвященная одному из главных событий православного церковного года – Пасхе. На выставке более 200 экспонатов XVII –  начала XXI века из собраний Новосибирского краеведческого музея, Новосибирской епархии Русской православной церкви, Союза коллекционеров Сибири и фонда «Гавань веков». Это традиционные пасхальные подарки: декоративные яйца из серебра, фарфора, стекла, расписанные вручную золотыми и эмалевыми красками, почтовые открытки XX века, а также иконография с сюжетными изображениями распятия и воскрешения Иисуса Христа. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

«Весна Пасхальная» – один из ключевых выставочных проектов мая в Новосибирском государственном краеведческом музее и это не случайно. Краеведческий музей имеет важную и серьезную миссию –  рассказывает об основных событиях, которые происходят в регионе, транслирует именно местную историю. Важно и то, что для реализации этого проекта объединилось большое количество участников: Новосибирская епархия, Новосибирский краеведческий музей, Союз коллекционеров Сибири и фонд «Гавань веков», что позволяет показать посетителям максимально объемную, предметную историю. Для нас очень важно, что этот проект проходит на одной из самых известных и любимых площадок региона», – отметила Юлия Шуклина.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Отдельный комплекс выставки – богослужебные облачения новосибирских священнослужителей, внёсших значительный вклад в историю и развитие православия в Сибири. В комплексе также религиозные атрибуты и церковная утварь разных эпох.

 Большая часть предметов выставки «Весна пасхальная» экспонируется впервые. На выставке представят редкие, бесценные предметы церковного искусства, ранее не демонстрировавшиеся открыто большой публике.    

Выставка будет работать в Новосибирском краеведческом музее до 16 июня.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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