Новосибирская область принимает юбилейный форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2024»

Ключевая тема форума в этом году – «Геопространственная экосистема – основа цифровой трансформации общества».
Крупнейший в России форум в сфере геопространственной деятельности – XX Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» – начал работу в Новосибирской области.
Основная тема форума этого года – «Геопространственная экосистема – основа цифровой трансформации общества». Форум проводится Сибирским государственным университетом геосистем и технологий при поддержке правительства Новосибирской области. Мероприятие призвано дать импульс развитию международной научно-практической площадки для конструктивного профессионального обсуждения широкого круга теоретических проблем и лучших практик в функциональных областях геопространственной деятельности.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, приветствуя участников форума, отметил важность этого направления науки и экономики, достижения национальных целей развития Российской Федерации, укрепления безопасности.
В первый день форума запланирован ряд важнейших мероприятий, среди которых пленарные заседания «Национальная система пространственных данных как инструмент достижения национальных целей развития Российской Федерации» и «Геопространственная экосистема как основа цифровой трансформации университета и общества», круглые столы и мастер-классы, международная студенческая геодезическая олимпиада и многое другое.
Ежегодно в работе форума участвуют более 3500 руководителей организаций и учреждений, ведущих специалистов предприятий, учёных, преподавателей и студентов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, что говорит о высоком интересе к формату и тематике форума. Выставочная экспозиция «Интерэкспо ГЕО‑Сибирь» презентует новинки в разработке беспилотных летательных аппаратов, оптическом приборостроении, технологиях лазерного сканирования, робототехнике, автоматизации, специализированном программном обеспечении (фотограмметрия, картография, ГИС, цифровые платформы), цифровых сервисах и системах для внедрения в городскую среду, сельское хозяйство, управление территориями и пр.
Традиционно в рамках форума проводятся мероприятия, рассчитанные как на обучающихся, так и на уже сформировавшихся в своей сфере деятельности профессионалов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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