Новосибирская область принимает юбилейный форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2024»

Крупнейший в России форум в сфере геопространственной деятельности – XX Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» – начал работу в Новосибирской области.

Основная тема форума этого года – «Геопространственная экосистема – основа цифровой трансформации общества». Форум проводится Сибирским государственным университетом геосистем и технологий при поддержке правительства Новосибирской области. Мероприятие призвано дать импульс развитию международной научно-практической площадки для конструктивного профессионального обсуждения широкого круга теоретических проблем и лучших практик в функциональных областях геопространственной деятельности.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, приветствуя участников форума, отметил важность этого направления науки и экономики, достижения национальных целей развития Российской Федерации, укрепления безопасности.

В первый день форума запланирован ряд важнейших мероприятий, среди которых пленарные заседания «Национальная система пространственных данных как инструмент достижения национальных целей развития Российской Федерации» и «Геопространственная экосистема как основа цифровой трансформации университета и общества», круглые столы и мастер-классы, международная студенческая геодезическая олимпиада и многое другое.