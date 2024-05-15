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В Первомайском сквере Новосибирска запустили фонтан «Мишка» в тестовом режиме

Фонтан модернизировали, в частности его чашу оснастили светодиодной подсветкой.

мэрия Новосибирска

Ремонт фонтана полностью завершён: оборудование смонтировано и проверена его работа в тестовом режиме. Чашу фонтана дополнили светодиодной подсветкой.

Напомним, реконструкция фонтана началась прошлой осенью. Специалисты демонтировали старое оборудование, построили чашу и провели подземные коммуникации.

Фигуру медвежонка реставрировали зимой в специальном тепловом шатре, максимально сохранить её исторический вид помогали представители Новосибирского союза художников. Также выполнили бетонные и гранитные работы на основании фонтана, проверили чашу на непроницаемость.

мэрия Новосибирска

Размеры чаши остались прежними, строители лишь немного увеличили глубину бортов и дополнили объект яркой подсветкой.

«Сейчас осталось провести гранитную отделку цоколя фонтана. Но к этим работам можно приступить только после укладки тротуарной плитки вокруг объекта. Планируем официально запустить фонтан ко Дню города», — рассказал начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

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