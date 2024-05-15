В Первомайском сквере Новосибирска запустили фонтан «Мишка» в тестовом режиме

Размеры чаши остались прежними, строители лишь немного увеличили глубину бортов и дополнили объект яркой подсветкой.

«Сейчас осталось провести гранитную отделку цоколя фонтана. Но к этим работам можно приступить только после укладки тротуарной плитки вокруг объекта. Планируем официально запустить фонтан ко Дню города», — рассказал начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.