18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Около тысячи случаев укусов клещей зафиксировано в Новосибирской области

При этом эксперты отмечают, что сейчас стало больше тяжелых форм клещевого энцефалита, с поражением нервной системы.

pixabay.com

В Новосибирской области разгаре сезон активности клещей. За медицинской помощью уже обратилось около тысячи человек, сообщают представители регионального Роспотребнадзора, пишет VN.ru. Самая опасная инфекция, которую переносят клещи, — клещевой энцефалит. Специалисты подчеркивают, что в последние годы количество пациентов с тяжелыми формами этого заболевания резко выросло.

«У нас идет утяжеление течения – это связано с разновидностью циркулирующего вируса, – сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. – Если раньше было 70% легких форм, сейчас более 70% тяжелых, с поражением нервной системы».

Люди, у которых есть прививка от клещевого энцефалита, заражаются им исключительно редко – за сезон бывает не более двух-трех подобных случаев, отмечает врач. Инфекция проходит у них в легкой форме.

На данный момент в новосибирских больницах находятся три человека с подтвержденным клещевым энцефалитом, один из них – в тяжелом состоянии в палате реанимации. Медики делают все возможное для его спасения.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: