Около тысячи случаев укусов клещей зафиксировано в Новосибирской области

В Новосибирской области разгаре сезон активности клещей. За медицинской помощью уже обратилось около тысячи человек, сообщают представители регионального Роспотребнадзора, пишет VN.ru. Самая опасная инфекция, которую переносят клещи, — клещевой энцефалит. Специалисты подчеркивают, что в последние годы количество пациентов с тяжелыми формами этого заболевания резко выросло.

«У нас идет утяжеление течения – это связано с разновидностью циркулирующего вируса, – сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. – Если раньше было 70% легких форм, сейчас более 70% тяжелых, с поражением нервной системы».

Люди, у которых есть прививка от клещевого энцефалита, заражаются им исключительно редко – за сезон бывает не более двух-трех подобных случаев, отмечает врач. Инфекция проходит у них в легкой форме.

На данный момент в новосибирских больницах находятся три человека с подтвержденным клещевым энцефалитом, один из них – в тяжелом состоянии в палате реанимации. Медики делают все возможное для его спасения.