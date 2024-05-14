Работы на объектах благоустройства стартовали в Новосибирской области

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Новосибирской области планируется благоустроить 155 объектов, из них 70 общественных пространств и 85 дворовых территорий.

«В этом году в рамках федерального проекта работы будут выполняться на 155 объектах благоустройства, 70 из них – это общественные пространства и 85 дворовых территорий. На 20 объектах работы уже стартовали, на остальных начнутся во второй половине мая», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Сергей Глебов.



Сегодня Сергей Глебов проконтролировал ход работ в г. Обь где реализуется один из самых масштабных и капиталоемких проектов 2024 года «Благоустройство общественной территории Экопарк «Обской», который в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря победе в конкурсе проект экопарка получил на реализацию 90 млн рублей из федерального бюджета и 68 млн выделил областной бюджет.



В рамках контракта уже выполнены подготовительные, земляные работы, сделана подготовка основания, планировка территории, а также монтаж свай, расчистка, подготовка откосов под монтажные конструкции для пешеходных дорожек, срезка оголовков на сваях. Ведется установка бордюрного камня, асфальтирование тротуаров, установка закладных под ограждение универсальной площадки. Собраны и установлены спортивные комплексы. Завершение работ планируется в августе 2024 года.