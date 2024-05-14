18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Работы на объектах благоустройства стартовали в Новосибирской области

«На 20 объектах работы уже стартовали, на остальных начнутся во второй половине мая», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Сергей Глебов. 

nso.ru

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Новосибирской области планируется благоустроить 155 объектов, из них 70 общественных пространств и 85 дворовых территорий.

«В этом году в рамках федерального проекта работы будут выполняться на 155 объектах благоустройства, 70 из них – это общественные пространства и 85 дворовых территорий. На 20 объектах работы уже стартовали, на остальных начнутся во второй половине мая», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Сергей Глебов. 
 
Сегодня Сергей Глебов проконтролировал ход работ в г. Обь где реализуется один из самых масштабных и капиталоемких проектов 2024 года «Благоустройство общественной территории Экопарк «Обской», который в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря победе в конкурсе  проект экопарка получил на реализацию 90 млн рублей из федерального бюджета и 68 млн выделил областной бюджет. 
 
В рамках контракта уже выполнены подготовительные, земляные работы, сделана подготовка основания, планировка территории, а также монтаж свай, расчистка, подготовка откосов под монтажные конструкции для пешеходных дорожек, срезка оголовков на сваях. Ведется установка бордюрного камня,  асфальтирование тротуаров, установка закладных под ограждение универсальной площадки. Собраны и установлены спортивные комплексы. Завершение работ планируется в августе 2024 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: