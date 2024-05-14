Новосибирцев ждут магнитные бури в конце мая и начале июня

Магнитные бури станут испытанием для метеочувствительных новосибирцев в двадцатых числах мая и начале лета. Информация об этом опубликована на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ (Институт космических исследований) и ИСЗФ (Институт солнечно-земной физики) РАН. Эксперты сообщают, что магнитосфера будет возбуждена 24 и 27 мая, а также с 1 по 3 июня.

Хотя магнитные изменения ожидаются слабые, жители, страдающие метеозависимостью, могут испытывать недомогание. Чаще всего речь идет о людях с нарушениями артериального давления. Для сохранения хорошего самочувствия экперты советуют отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков, жареной и жирной пищи, спать по возможности не менее восьми часов и посвящать время прогулкам на свежем воздухе.