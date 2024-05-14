Медвежонка, обнаруженного новосибирцами, отправили в реабилитационный центр

Найденный в Болотнинском районе осиротевший медвежонок (совсем юная самка бурого медведя) в беспомощном состоянии и был сильно истощен.

Ветеринары стабилизировали состояние медвежонка, взяли необходимые анализы, поставили капельницы с препаратами и дробно кормили его кашей, приготовленной по рецепту зоопарка. Для того, чтобы дать животному шанс вернуться в дикую природу, контакт с человеком для него максимально ограничили.

В минувшие праздничные дни специалисты регионального минприроды при помощи Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и волонтеров АНО «Лохматый Ангел» отправили медвежонка грузовым бортом из аэропорта Толмачево в Центр спасения медвежат-сирот Пажетновых, расположенный в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области.

В настоящее время животное доставлено в реабилитационный центр, по договоренности с которым, при успешной реабилитации медвежонок сможет вернуться в Новосибирскую область и обрести свой дом в границах одной из особо охраняемых природных территорий нашего региона.

Новосибирцам напоминают, что жителям запрещено приближаться к диким животным и изымать их из естественной среды обитания – это опасно для человека и может причинить вред животному, лишив его шанса вернуться в дикую природу. Заниматься спасением диких животных должны специалисты.