Новосибирское правительство выделит дополнительное финансирование на борьбу с пожарами

Правительство региона направит дополнительные средства на борьбу с пожарами: для районов области будут приобретены 27 специализированных машин для тушения пожаров, а выплаты добровольным пожарным увеличатся вдвое. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Изменения внесены в региональную государственную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области». Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров собщил, что в рамках государственной программы предусмотрено дополнительно 45,9 млн рублей 9 муниципальным районам: Барабинскому, Венгеровскому, Коченевскому, Куйбышевскому, Кыштовскому, Северному, Убинскому, Усть-Таркскому, Чулымскому. Средства будут направлены на приобретение 27 автомобилей (по три в каждый район) со средствами тушения пожаров, в частности, оснащенных емкостью для воды 500 литров, противопожарной установкой высокого давления, а также противопожарными ранцами.



Кроме того, для привлечения добровольных пожарных к тушению пожаров, организации быстрого реагирования и уменьшения площади распространения огня в 2024 году предусмотрено двукратное увеличение материального стимулирования добровольных пожарных.