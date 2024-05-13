В Новосибирской области подвели итоги отопительного периода

С докладами об итогах отопительного периода 2023-2024 гг,, задачах на межотопительный период выступили и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров и генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Игорь Лузанов.

Отопительный период 2023-2024 годов во всех муниципалитетах региона завершится к 16 мая. На территории Новосибирской области генерацию тепла осуществляют 5 ТЭЦ и 1123 котельных. Ситуационным центром министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ведётся ежедневный мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. Всего в регионе за этот отопительный период было зафиксировано 93 аварии и инцидента на объектах теплоснабжения. Зафиксировано три отключения продолжительностью более суток: одно в р. п. Линёво Искитимского района и два в Новосибирске.



Андрей Травников напомнил, что прошедший отопительный сезон отметился крупной аварией на левом берегу Новосибирска в системе теплоснабжения в январе. «По моему поручению, оперативный штаб и комиссию по расследованию причин аварии возглавлял мой заместитель Сергей Сёмка. Можно назвать три основные причины аварии и её масштабных последствий. Первая – это сверхнормативный износ теплосетей. Вторая – неработоспособность или невозможность использования в аварийной ситуации запорных и регулирующих устройств в кольцевой схеме теплоснабжения. И третья причина выявилась в ходе устранения последствий аварии. Если к коммунальщикам по достаточности сил для работы на порывах претензий нет, то была явно видна нехватка аварийно-ремонтных бригад у жилищных предприятий и ТСЖ. С учётом этих выводов мы договорились, что компания СГК скорректирует ремонтную программу на 2024 и 2025 годы и реализует дополнительные мероприятия, направленные не только на ускорение замены изношенных сетей, но и на восстановление нормальной кольцевой схемы теплоснабжения на левом берегу, а если необходимо – и на правом берегу Новосибирска. Оперативный штаб прекратил свою деятельность одновременно с отменой режима ЧС, но я предлагаю оставить в работе комиссию, которую возглавлял Сергей Сёмка. Она показала свою эффективность при расследовании причин аварии и выработке предложений. Предлагаю комиссии взять на себя контроль исполнения программы ремонта, которая разработана по Левобережью», – подчеркнул Андрей Травников.