Без приставки «и.о.»: в Новосибирской области назначили министра культуры

О новом назначении на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников. «Хочу пожелать Юлии Константиновне успехов на новом, непростом месте. Всем коллегам – оказать содействие в работе нового министра», – подчеркнул глава региона.



Юлия Константиновна Шуклина окончила Новосибирский государственный педагогический университет, аспирантуру Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Имеет степень кандидата исторических наук. Последние тринадцать лет трудилась в Новосибирском государственном краеведческом музее, в том числе в должности директора.