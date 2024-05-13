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Без приставки «и.о.»: в Новосибирской области назначили министра культуры

Руководить министерством будет Юлия Шуклина, которая последние тринадцать лет посвятила работе в Новосибирском краеведческом музее, в том числе в должности директора.

nso.ru

О новом назначении на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников. «Хочу пожелать Юлии Константиновне успехов на новом, непростом месте. Всем коллегам – оказать содействие в работе нового министра», – подчеркнул глава региона.

Юлия Константиновна Шуклина окончила Новосибирский государственный педагогический университет, аспирантуру Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Имеет степень кандидата исторических наук. Последние тринадцать лет трудилась в Новосибирском государственном краеведческом музее, в том числе в должности директора.

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