В мэрии Новосибирска рассказали, как отметят День Победы в городе

В 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске состоятся традиционный парад, легкоатлетическая эстафета, праздничная программа на Михайловской набережной.

В преддверии празднования Дня Победы традиционно 8 мая состоятся патриотические акции:

— в мемориальных местах города более 200 курсантов заступят в почетный караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти»;

— «Сад памяти» на бульваре Победы в Ленинском районе, где депутаты, общественники и местные жители высадят около тысячи кустарников;

— молодежная патриотическая акция «Свеча памяти» в 22.00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы».

В праздничный день, 9 мая, в 10.00 на площади Ленина состоится военный парад войск Новосибирского гарнизона, организованный 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

По завершении военного парада в 10.45 начнется торжественный вынос Знамен — 40 курсантов Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ вынесут большую копию Знамени Победы, за ними пройдут курсанты со знаменами Сибирских дивизий, союзных республик, флагом СССР и Флагом Победы. Завершающим станет вынос знамени «Новосибирск — Город трудовой доблести».

В этом году акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате. На экране стелы «Город трудовой доблести» будут транслировать фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Также увидеть героев военных лет можно будет на сайте «Бессмертного полка», на медиафасадах и в эфире телеканалов.

В 12.30 начнется городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. Участники стартуют и финишируют на площади им. Ленина, пробегут по Красному проспекту от ул. Ядринцевской до ул. Сибревкома.

С 16.00 на Михайловской набережной для горожан организуют праздничную программу «Новосибирск — Город трудовой доблести».

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей 9 мая в Новосибирске отменен праздничный фейерверк на площади им. Ленина. Вместе с правоохранителями следить за порядком будут активисты из студенческих отрядов.

«На каждой площадке помогать полиции будут добровольные молодёжные дружины и студенческие общественные объединения правоохранительной направленности. Молодые добровольцы есть в каждом районе города, в средних специальных и высших учебных заведениях», — отметил начальник управления молодежной политики мэрии Евгений Твердохлебов.