Где в Новосибирске будут высаживать деревья в рамках акции «Сад памяти»?

7, 8 и 14 мая в Новосибирске будут высаживать сибирские ели и кустарники в честь защитников Родины. Международная акция «Сад памяти» состоится в сквере «Белый сад» и на бульваре Победы.

Ежегодно Новосибирск присоединяется к международной акции «Сад памяти», цель которой посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция также направлена на решение актуальных задач в сфере экологии — озеленение городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа.

7 мая в 11.00 в сквере «Белый сад» у памятника в честь 75-летия Победы, расположенного на пересечении улиц Одоевского и Твардовского (адресный ориентир — ул. Одоевского, 15), высадят десять сибирских елей.

8 мая в 11.00 на бульваре Победы в Ленинском районе города Новосибирска представители мэрии, общественники, депутаты и волонтёры посадят более 500 кустарников пузыреплодника и кизильника.

14 мая в 11.00 на бульваре Победы дополнительно высадят ещё 639 кустарников.