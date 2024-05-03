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Новосибирцам рассказали, как правильно красить яйца на Пасху

Пасхальный «ликбез» провела доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Светлана Габелко.

pxhere.com

Как покрасить пасхальные яйца, не навредив своему здоровью, используя натуральные красители вместо синтетических?

«В домашних условиях наряду с пищевыми красителями для окраски скорлупы яиц традиционно применяют пищевые продукты – фруктовые и овощные соки, пюре, экстракты, специи и пряности», – цитирует Светлану Габелко издание VN.ru.

Пигменты, содержащиеся во фруктах и овощах, а также в их кожуре, окрашивают скорлупу в разные оттенки. Пигменты моркови, облепихи и шафрана придают скорлупе яиц оттенки желтого и оранжевого цветов. Пигменты свеклы, черной смородины и клюквы сделают скорлупу розовой и бордовой.

Хотите фиолетовые и лиловые яйца — покрасьте их с помощью ягод черники или черноплодки. Для покраски яиц в зеленые оттенки используйте петрушку, укроп и шпинат, в коричневые – кофе, корицу или чай.

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