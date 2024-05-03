В Новосибирской области начались мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

О патриотических акциях, культурных мероприятиях, новых форматах проведения торжеств рассказали на пресс-конференции 3 мая – жители Новосибирской области принимают активное участие в праздничных, торжественных и памятных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Для нас важно, чтобы молодежь понимала, что такое истинный патриотизм, участвовала в акциях и мероприятиях, посвященных Дню Победы. Такие мероприятия помогают осознать настоящую цену Победы, воспитывают граждан России», – подчеркнула заместитель руководителя регионального департамента молодежной политики Светлана Королькова.

Ряд акций уже стартовал в регионе. Так, 17 апреля в Новосибирской области дан старт акции «Окна Победы», в рамках которой участники украшают окна своих домов или классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. 25 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – участники движения «Волонтеры Победы» и бойцы студотрядов выходят на улицы города и области и раздают жителям георгиевские ленточки. Всего запланировано к раздаче более 15 тысяч лент. Акция продлится до 9 мая. С 29 апреля по 9 мая будет организовано адресное поздравление ветеранов.



1 мая в Новосибирской области стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика». В рамках акции волонтеры организуют продажу значков в виде гвоздики за символическую сумму. Акция продлится по 22 июня.

8 мая 2024 года в 22.00 часов на Монументе Славы города Новосибирска пройдет Всероссийская акция «Свеча Памяти». Тысячи жителей Новосибирска зажгут свечи в память о погибших . Акция также состоится на территории всех муниципалитетов региона. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.



Как прокомментировал заместитель начальника управления министерства культуры региона Юрий Яшкин, культурная программа мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году будет традиционно насыщенной, в ее реализации задействованы все основные площадки учреждений культуры. Подробнее с программой культурных мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.



В свою очередь, директор Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Алла Данилевская отметила, что жителей Новосибирской области приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В этом году акция продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов: в частности, в ходе акции «Стена памяти»: стены с портретами героев могут быть установлены в образовательных организациях, на предприятиях и в организациях. 9 мая портреты ветеранов будут транслироваться на сайте «Бессмертного полка». Также увидеть героев военных лет можно будет на медиафасадах и в эфире телеканалов.