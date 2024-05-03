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В Новосибирске решили отменить салют в День Победы

Салют у здания Оперного театра должен был стоить городской администрации более 750 тысяч рублей.

pxhere.com

В Новосибирске приняли решение об отмене праздничного салюта, который планировалось запустить над зданием НОВАТа вечером 9 мая, пишет «BFM-Новосибирск».

Информация об отмене аукциона на организацию и проведение салюта была опубликована на портале госзакупок. Ранее городская администрация искала подрядчика и была готова потратить на салют 753 тысячи рублей. с 21:50 до Ожидалось, что салют у Новосибирского театра оперы и балета начнется в 21:50 и продлится десять минут.

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