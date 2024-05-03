В Новосибирске решили отменить салют в День Победы

В Новосибирске приняли решение об отмене праздничного салюта, который планировалось запустить над зданием НОВАТа вечером 9 мая, пишет «BFM-Новосибирск».

Информация об отмене аукциона на организацию и проведение салюта была опубликована на портале госзакупок. Ранее городская администрация искала подрядчика и была готова потратить на салют 753 тысячи рублей. с 21:50 до Ожидалось, что салют у Новосибирского театра оперы и балета начнется в 21:50 и продлится десять минут.