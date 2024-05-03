Какие улицы Новосибирска перекроют из-за репетиций парада Победы и празднования 9 мая?

8 мая с 8.00 до 18.00 перекроют участок по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

с 19.30 до 23.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

9 мая с 7.00 до 14.00 перекроют участки улично-дорожной сети:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской,

С 9.00 до 12.00 перекроют участки по ул. Новоморской на участке от ул. Мухачева до ул. Ветлужской.

С 9.00 до 23.00 — по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 6, корпус 1 до Цветного проезда.

С 10.00 до 22.00 — по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

С 11.45 до 15.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;

по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

С 14.00 до 23.00:

по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской,

С 21.00 час. до 22.30 (за исключением общественного пассажирского транспорта):

по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;

по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лыщинского;

по эстакаде на площади Инженера Будагова (исключение въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской);

по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;

по техническому проезду за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (Красный проспект, 36) на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской.

Временное ограничение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования введут с 13.00 до 16.00 4 мая, с 18.30 до 22.30 7 мая, с 7.00 до 11.00 9 мая по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

На улицах города будут дежурить эвакуаторы и тягачи.

Парковку ограничат 4 мая с 7.00 до 18.00:

на площади им. Ленина;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

5 мая с 7.30 до 22.30:

на площади им. Ленина;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

8 мая с 8.00 до 18.00 по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.