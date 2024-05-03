Какие улицы Новосибирска перекроют из-за репетиций парада Победы и празднования 9 мая?

Публикуем график ограничения движения.
Ограничения движения вводятся для проведения торжеств, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они намечены на 4, 7, 8 и 9 мая. В какое время и какие улицы будут перекрыты — определено постановлением мэрии Новосибирска.
4 мая для подготовки к параду с 12.00 до 18.00 перекроют следующие участки:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.
7 мая с 18.30 до 22.30 перекроют участки:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.
8 мая с 8.00 до 18.00 перекроют участок по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
с 19.30 до 23.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.
9 мая с 7.00 до 14.00 перекроют участки улично-дорожной сети:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;
по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской,
С 9.00 до 12.00 перекроют участки по ул. Новоморской на участке от ул. Мухачева до ул. Ветлужской.
С 9.00 до 23.00 — по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 6, корпус 1 до Цветного проезда.
С 10.00 до 22.00 — по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.
С 11.45 до 15.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.
С 14.00 до 23.00:
по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской,
С 21.00 час. до 22.30 (за исключением общественного пассажирского транспорта):
по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;
по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;
по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;
по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;
по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лыщинского;
по эстакаде на площади Инженера Будагова (исключение въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской);
по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;
по техническому проезду за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (Красный проспект, 36) на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской.
Временное ограничение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования введут с 13.00 до 16.00 4 мая, с 18.30 до 22.30 7 мая, с 7.00 до 11.00 9 мая по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.
На улицах города будут дежурить эвакуаторы и тягачи.
Парковку ограничат 4 мая с 7.00 до 18.00:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
5 мая с 7.30 до 22.30:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
8 мая с 8.00 до 18.00 по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
9 мая с 7.00 до 13.00:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
С 7.00 до 23.00:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
С 8.00 до 22.30 по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.
С 8.00 до 23.00 по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.
Изменения в маршрутах и графиках движения общественного пассажирского транспорта произойдут 4, 7, 8 и 9 мая в период проведения репетиций военного парада, во время проведения военного парада и иных праздничных мероприятий.
Входы на станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты 4 мая с 12.30 до 18.00, 7 мая с 18.30 до 22.30, 9 мая с 7.30 до 12.00, с 21.00 до 23.00, если такое решение примет оперативный штаб Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
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