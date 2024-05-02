Количество пожаров на территории Новосибирска выросло в три раза

За прошедшую неделю и длинные выходные, с 22 апреля по 1 мая, в Новосибирске произошло в три раза больше пожаров, чем неделей ранее. Зафиксировано 129 возгораний. Два человека в огне и дыму получили травмы.



Из 129 пожаров за неделю десять произошло в многоквартирных домах, четыре – в особняках, три – в надворных постройках. 73 % пожаров пришлось на сухую траву и мусор: 94 возгорания из 129.



Основной причиной пожаров в жилом секторе остаётся неосторожное обращение с открытым огнём, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Эксперты рекомендуют оборудовать свой дом автономными дымовыми пожарными извещателями. Устройство, издающее пронзительный звук при появлении дыма, многодетные семьи могут получить бесплатно в отделах ГО и ЧС районных администраций.



С 15 апреля в регионе введён особый противопожарный режим. Он запрещает разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности выросли в два раза.