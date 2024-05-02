В Новосибирске завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году

Закончилось голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году. По предварительным данным, в достойной конкурентной борьбе новосибирцы отдали предпочтение набережной на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе. Этот проект поддержали свыше 64 тысяч жителей.

На втором месте — парк Кирова. Он набрал более 61 тысячи голосов.

Всего в голосовании приняли участие более 230 тысяч горожан. Благодаря неравнодушному отношению жителей у Новосибирска появится еще одно уютное место для отдыха и прогулок.

Фото: мэрия Новосибирска