Отравления, костры и кровососущие: эксперты составили для новосибирцев список главных рисков мая

Список главных майских рисков для новосибирцев составили эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии. Особенно осторожными стоит быть в праздничные и выходные дни, напоминают специалисты.

Майские праздники в Новосибирске — начало сезона дач, пикников и шашлыков. В это время взлетают риски природных пожаров. Огонь распространяется очень быстро, малейшая искра становится причиной катастрофы.

С 15 апреля постановлением правительства Новосибирской области на территории региона введен особый противопожарный режим. Он вводит запрет на посещение природных территорий, а также на разведение костров на землях всех категорий. За нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Эксперты призывают горожан ответственно отнестись к вопросам пожарной безопасности в жилых помещениях и на дачных участках.

В список главных опасностей возвращаются водоемы. Большинство несчастных случаев в акваториях приходится на время выходных, праздников и школьных каникул — напоминают специалисты. Они призывают родителей поговорить с детьми, рассказать о правилах поведения у водоемов.

Просыпаются и активизируются кровососущие насекомые. Многие из них заражены боррелиозом и клещевым энцефалитом. Горожан призывают использовать репелленты.

Пищевые отравления — самая частая причина обращения к врачу после майских праздников. На втором месте травмы, связанные с падениями, колотые и резаные раны.

Часто жертвами несчастных случаев становятся дети, за которыми не уследили родители.

На массовых мероприятиях соблюдайте правила поведения в общественных местах, подчиняйтесь требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности. Будьте внимательны к тем, кто рядом с вами!

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, зовите на помощь. Звоните: 112 и 051.