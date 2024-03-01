Очень разный март: какая погода ждет новосибирцев в первый месяц весны?

В марте 2024 года новосибирцев ждет постепенное весеннее потепление, однако синоптики не исключают случаев понижения температур до -25 градусов ночью. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. По данным синоптиков, среднемесячная температура составит от -6…-11 градусов, что около нормы, осадки около нормы.

В первой декаде марта возможны колебания температуры воздуха от -6 до -15…-20 градусов в ночные часы. Днем столбики термометров покажут -3…-8 градусов, в отдельные дни ожидается до +2 градусов. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В начале второй декады в ночное время прогнозируется понижение до -20…-25 градусов, в дневные часы – до -8…-13 градусов. Затем ожидается постепенное повышение температур во второй половине декады. Ночью на столбики термометров достигнут -3…-8 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

Третья декада окажется по-настоящему весенней. В ночное время синоптики обещают понижение температур от 0 до -5 градусов, а днем будет преобладать температура от 0 до +5, осадки различной интенсивности.