Какую позицию в «Национальном рейтинге губернаторов» занял Андрей Травников?

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование «Национальный рейтинг губернаторов», посвященное оценке деятельности глав РФ за январь-февраль 2024 года, сообщают «Вести Новосибирск». Глава нашего региона занял в рейтинге 13 место.

Данные исследования получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов. Судя по ответам опрошенных, Андрей Травников занимает стабильную лидирующую позицию с тенденцией к росту.

«Начало года для губернатора выдалось хлопотным: в Новосибирске, как и в целом ряде других регионов, произошла крупная авария в системе теплоснабжения. Андрей Травников в очередной раз был вынужден взять на себя управление городом, продемонстрировав оперативную и открытую реакцию. Объявленный режим ЧС позволил аккумулировать для ликвидации аварии все ресурсы, а требование пересчёта стоимости оказанных услуг смягчило социальные последствия», – отмечают эксперты.

Аналитики обращают внимание на увольнение мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По их мнению, тактико-технический союз бывшего градоначальника и главы региона выполнил свою задачу, что позволило Травникову сохранить общественное согласие, а значит, и управляемость регионом.

Кроме того, большое впечатление на экспертов произвели и экономические итоги 2023 года. В Новосибирской области выросло промышленное производство, строительство жилья, а также объем финансирования нацпроектов.

Кроме того, всем понравилось эффективное позиционирование научного потенциала региона и продвижение инновационных отраслей на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.