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Коньки — на антресоли: 3 марта в Новосибирске закроют главный городской каток

В эту субботу на катке пройдет последнее бесплатное занятие с инструктором.

pxhere.com

Главный новосибирский каток, расположенный в Центральном парке, завершает работу в это воскресенье, 3 марта. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает «Спортивный Новосибирск», заключительное бесплатное занятие с инструктором будет проходить в эту субботу, 2 марта, с 14.00.

Каток открыт с 12.00 до 22.00. Коньки выдают до 21.00. Вход со своим инвентарем – свободный.

«Остальные муниципальные катки работают в обычном режиме. Расписание и адреса опубликованы на сайте МАУ «Стадион», — отметили в мэрии Новосибирска.

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