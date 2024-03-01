Коньки — на антресоли: 3 марта в Новосибирске закроют главный городской каток

Главный новосибирский каток, расположенный в Центральном парке, завершает работу в это воскресенье, 3 марта. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации.



Как сообщает «Спортивный Новосибирск», заключительное бесплатное занятие с инструктором будет проходить в эту субботу, 2 марта, с 14.00.



Каток открыт с 12.00 до 22.00. Коньки выдают до 21.00. Вход со своим инвентарем – свободный.



«Остальные муниципальные катки работают в обычном режиме. Расписание и адреса опубликованы на сайте МАУ «Стадион», — отметили в мэрии Новосибирска.