18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило перешел на весенний график

Помимо режима работы, у зоосада изменилась стоимость билетов. 

С 1 марта Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило переходит на весенний график работы. Кроме того, будет изменена стоимость билетов, сообщается в социальных сетях зоосада: «Уважаемые гости с сегодняшнего дня учитывая изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также увеличение расходов на содержание животных, на материально-технические нужды мы увеличиваем цену льготного билета до 250 рублей и цену льготного абонемента до 1000 рублей».

С начала весны зоопарк будет работать с 09:00 до 19:00 по будням, с 09:00 до 20:00 — по выходным и праздничным дням. Продажа билетов в кассах завершается за час до закрытия зоопарка.

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: