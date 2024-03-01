Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило перешел на весенний график

С 1 марта Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило переходит на весенний график работы. Кроме того, будет изменена стоимость билетов, сообщается в социальных сетях зоосада: «Уважаемые гости с сегодняшнего дня учитывая изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также увеличение расходов на содержание животных, на материально-технические нужды мы увеличиваем цену льготного билета до 250 рублей и цену льготного абонемента до 1000 рублей».

С начала весны зоопарк будет работать с 09:00 до 19:00 по будням, с 09:00 до 20:00 — по выходным и праздничным дням. Продажа билетов в кассах завершается за час до закрытия зоопарка.

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило