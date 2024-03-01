Для развития Новосибирского научного центра реализовано 26 инфраструктурных проектов

Губернатор Андрей Травников провел заседание Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра. Участники заседания подвели итоги реализации программ развития ННЦ за пять лет.

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, главная задача – продолжать их реализацию, обеспечивая финансирование. Многое уже удалось построить за этот период. Главный объект 2024 года – это музыкальная школа в Академгородке, также нужно двигаться дальше по перечню необходимой для научного центра инфраструктуры», – отметил глава региона.



О ходе и итогах реализации проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития Новосибирского научного центра, доложил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев. Директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров представил доклад о ходе работ по реализации проекта «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук рассказал о строительстве кампуса мирового уровня НГУ. Информацию о развитии инфраструктуры Технопарка на площадке по улице Инженерной в Советском районе Новосибирска, и на площадке в п. Ложок представил генеральный директор акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.