С 1 марта новосибирцам запретят выезжать на лед на любом виде транспорта

С 1 марта на территории нашего региона будет запрещен выезд на лед на любом транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Запрет не касается судов на воздушной подушке и аэроботов. Речь идет об акваториях вне открытых переправ. Из-за повышения температур структура льда меняется, он становится хрупким и не может больше выдерживать значительные нагрузку.

«Риск провалиться под лед возрастает, на автомобиле выезжать чрезвычайно опасно уже сейчас, на снегоходах и других схожих транспортных средствах опасность растёт с каждым днём», — прокомментировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО Юрий Карпов.