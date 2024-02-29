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С 1 марта новосибирцам запретят выезжать на лед на любом виде транспорта

О введении запрета заявили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

pxhere.com

С 1 марта на территории нашего региона будет запрещен выезд на лед на любом транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Запрет не касается судов на воздушной подушке и аэроботов. Речь идет об акваториях вне открытых переправ. Из-за повышения температур структура льда меняется, он становится хрупким и не может больше выдерживать значительные нагрузку. 

«Риск провалиться под лед возрастает, на автомобиле выезжать чрезвычайно опасно уже сейчас, на снегоходах и других схожих транспортных средствах опасность растёт с каждым днём», — прокомментировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО Юрий Карпов. 

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