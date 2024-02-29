Впервые в Новосибирской области состоится Евразийско-китайская форум-выставка «ГлобалСибЭкспо-Китай»

Оргкомитет выставки-форума возглавят министр экономического развития региона Лев Решетников, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, и президент «Московской ассоциации предпринимателей» Андрей Поденок.

«Сотрудничество с Китаем – стратегически важное направление во внешне-экономической деятельности страны и Новосибирской области в частности. Сегодня, учитывая геополитическую обстановку, мы держим курс на расширение транспортно-логистических коридоров с выходом на азиатские страны, без наращивания сотрудничества с китайскими партнерами достичь этого будет невозможно. На территории НСО зарегистрировано 173 предприятия с участием предпринимателей Китая, сегодня по инициативе китайских предпринимателей в регионе строятся крупные индустриальные парки и создаются масштабные производства. Надеемся, проведение форума «ГлобалСибЭкспоКитай» откроет новые возможности для российских и китайских инвесторов», – сообщил Лев Решетников.

«Китайская Народная Республика традиционно занимает лидирующее место во внешне-экономической деятельности с Новосибирской областью. После недавнего посещения Российско-Китайской торгово-экономической ярмарки в городе Чунцин (КНР) и комплексной бондовой зоны порта Лянлу Гоюань Чунцина, мы отмечаем интерес и промышленных, и сельскохозяйственных производителей к совместной работе с Сибирью. Наш регион является не только крупным и удобным промышленно-логистическим хабом, но и инвестиционно привлекательной географической локацией», – отметил министр промышленности Андрей Гончаров.

Основой выставочной части «ГлобалСибЭкспо-Китай» станут стенды китайских и совместных российско-китайских компаний, работающих на рынке автомобилестроения, транспорта, энергетики, строительства и логистики. Также в мероприятии примут участие российские компании, активно развивающие двухсторонние экономические связи между Китаем и Россией.

Треки деловой программы будут посвящены экспорту и импорту России и Китая, потенциалу ВЭД, высокотехнологичным и наукоёмким разработкам для сферы энергетической безопасности, правовым и финансовым особенностям ведения международного бизнеса, развитию промышленных и индустриальных парков на территории Сибирского федерального округа и КНР. Помимо прочего, в рамках выставки пройдёт серия круглых столов, посвященных вопросам развития сотрудничества в области культуры и образования.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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