Новосибирскую экспозицию на ВДНХ ежедневно посещают более 100 тысяч человек

Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ в Москве уже 4 месяца – с 4 ноября. О том, каким наш регион предстал для россиян на международной выставке-форуме, рассказала на заседании коллегии министерства экономического развития заместитель министра Анна Павлова.

«Самым интересным для нас оказалась работа с простыми жителями страны, которые могут путать регионы – а мы какими-то неожиданными деталями оставляем след, запоминаемся. К примеру, самыми популярными запросами на интерактивной витрине у посетителей стенда стали сузунские арбузы – показать эту особенность было предложение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. И это действительно оказалось интересно людям. Мы не будем останавливаться на достигнутом: экспозиция выставки постоянно обновляется, появляются новые экспонаты и возможности», – сказала Анна Павлова.

В день экспозицию Новосибирской области посещают более 100 тысяч человек, за стенд уже отдано 28 тысяч голосов жителей страны – это 21 место среди 128 экспозиций, представленных на выставке. На стенде организовано более 170 тематических мероприятий, VR-экскурсию по Новосибирску совершили 10 тыс. гостей выставки, а игроки интерактивного хоккея забили больше 500 тысяч шайб.



Стенд Новосибирской области расположен в 75 павильоне, в его концепции лежит «треугольник Лаврентьева» – наука, образование, производство. Вдоль трех тематических сторон экспозиции «наука», «образование», «производство» выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых. Здесь расположены интерактивные макеты крупных инфраструктурных проектов, представлены крупные индустриальные парки и логистические возможности. Особый интерес у посетителей вызывает VR-экскурсия на «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке.