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В новосибирском правительстве прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра

Председателем комиссии назначен первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

nso.ru

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска сформирована в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 14 февраля 2024 года № 658 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска» и постановлением губернатора Новосибирской области от 15 февраля 2024 года № 23 «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска».

В ходе заседания конкурсной комиссии избран председатель комиссии – им стал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, заместителем председателя комиссии избран спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, секретарем конкурсной комиссии стал начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов. Также в ходе первого заседания был решен ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью конкурсной комиссии.

Приём документов для участия в конкурсе на должность мэра будет производиться с 1 по 15 марта 2024 года, с 9.00 до 17.00 часов, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней, по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 341 (перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов).

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска состоится 4 апреля 2024 года.

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