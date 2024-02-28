В новосибирском правительстве прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска сформирована в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 14 февраля 2024 года № 658 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска» и постановлением губернатора Новосибирской области от 15 февраля 2024 года № 23 «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска».

В ходе заседания конкурсной комиссии избран председатель комиссии – им стал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, заместителем председателя комиссии избран спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, секретарем конкурсной комиссии стал начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов. Также в ходе первого заседания был решен ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью конкурсной комиссии.

Приём документов для участия в конкурсе на должность мэра будет производиться с 1 по 15 марта 2024 года, с 9.00 до 17.00 часов, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней, по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 341 (перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов).

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска состоится 4 апреля 2024 года.