Олег Клемешов — о необходимости убрать снег с новосибирских остановок

И.о. мэра Олег Клемешов потребовал убрать снег с городских остановок. Проблему обсудили в ходе аппаратного совещания 27 февраля, пишет «АиФ-Новосибирск»: по словам руководителя, снежные валы на пешеходных зонах есть во всех районах города.

«Будьте добры, на эту ситуацию обратите внимание. И нужно изживать этот момент. Негоже, когда пассажиры через вал садятся в общественный транспорт», — отметил господин Клемешов.

На прошлой неделе на улицы Новосибирска выезжали до 550 коммунальных машин. Всего было убрано около 170 тысяч кубометров снега, около 100 тысяч увезли на снегоотвалы. Магистральные дороги удалось очистить на 80%, тротуары и улицы районного значения — на 70%.