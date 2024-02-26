В Советском и Ленинском районах Новосибирска поставят камеры для фиксации нарушений ПДД

В Новосибирске планируют установить камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры будут размещены в Советском и Ленинском районах сибирского мегаполиса.

Как отмечено на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет около 24 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Первый комплекс будет установлен на пересечении улиц Титова и Троллейной. Второй— на перекрестке улицы Русской и Бердского шоссе.