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Не просто цветочки: новосибирские дачники больше не смогут выращивать вьюнок ипомею

Эти цветы содержат вещество, схожее с ЛСД, и обладают галлюциногенным эффектом.

pxhere.com

В Новосибирске запретят продавать семена популярного у дачников цветка ипомеи голубой, пишут "Известия". Вьюнок запрещен постановлением правительства РФ от 7.02. 2024 года. В список «табуированной флоры» попали также ипомея трехцветная, гармала и турбина щитковидная.

На данный момент семена этих цветов еще можно найти в садоводческих магазинах Новосибирск. Однако в скором времени ситуация поменяется. За 10 грамов этих семян, полученных на балконе или в огороде, можно оказаться на скамье подсудимых.

Дело в том, что в этом цветке содержится эргин – токсичное галлюциногенное вещество со схожим с ЛСД действием. В древности шаманы использовали его для общения с духами.

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