В аэропорту Толмачево открылась выставка костюмов Сибирского хора

Нужно отметить, что костюм для артистов творческого коллектива не просто одежда, а часть действа, который гармонично сосуществует наряду с музыкой, вокальной и хореографической композициями. В основе его создания лежит важная концепция – костюм как символ национальной идентичности. Всего коллекция костюмов Государственного академического Сибирского русского народного хора составляет более трех с половиной тысяч комплектов. Экспозиция будет радовать и удивлять посетителей аэропорта до конца 2024 года.

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