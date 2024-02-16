В аэропорту Толмачево открылась выставка костюмов Сибирского хора

Экспозиция приурочена к 80-летию коллектива.
В международном аэропорту Толмачёво начала работу выставка сценических костюмов Сибирского русского народного хора. В экспозиции представлена общая тенденция на запрос современного зрителя в части визуального восприятия концертной программы. Автор концепции образа – директор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалёва. Эскизы созданы модельером, экспертом моды, лауреатом национальной премии «Российская Виктория», членом Союза дизайнеров России Виктором Феоктистовым. Коллекция открывает жителям региона и гостям, прибывающим в аэропорт Толмачево, многообразность традиционного национального искусства через разнообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, элементов и неповторимость декора.
Право открыть экспозицию было предоставлено артистам Сибирского хора: заслуженной артистке России Ларисе Григорьевой, артисту оркестра Сергею Терскову, артистам балета Алексею Паклину и Татьяне Зиминой и кутюрье Виктору Феоктистову.
Нужно отметить, что костюм для артистов творческого коллектива не просто одежда, а часть действа, который гармонично сосуществует наряду с музыкой, вокальной и хореографической композициями. В основе его создания лежит важная концепция – костюм как символ национальной идентичности. Всего коллекция костюмов Государственного академического Сибирского русского народного хора составляет более трех с половиной тысяч комплектов. Экспозиция будет радовать и удивлять посетителей аэропорта до конца 2024 года.
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