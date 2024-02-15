В Новосибирской области благоустроили почти 1700 общественных пространств и придомовых территорий

До старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Новосибирской области благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но в период с 2018 года их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространства и 1270 придомовых территорий. Проект реализуется в 75 населенных пунктах региона.

Кроме того, за шесть лет 10 проектов в 7 малых городах нашего региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта. Это позволило им получить дополнительные финансовые ресурсы федерального бюджета. Причем проекты Купино победили дважды и уже реализованы.



«Стало уже общепризнанным, что развитие комфортной среды – это наверное самый успешный проект с точки зрения изменения облика населенных пунктов и вовлеченности жителей. Ежегодно проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое в этом году стартует раньше привычных сроков», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.