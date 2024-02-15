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В Новосибирской области благоустроили почти 1700 общественных пространств и придомовых территорий

Этой весной новосибирцы смогут выбрать новые объекты для благоустройства.

nso.ru

До старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Новосибирской области благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но в период с 2018 года их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространства и 1270 придомовых территорий. Проект реализуется в 75 населенных пунктах региона.

Кроме того, за шесть лет 10 проектов в 7 малых городах нашего региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта. Это позволило им получить дополнительные финансовые ресурсы федерального бюджета. Причем проекты Купино победили дважды и уже реализованы.
 
«Стало уже общепризнанным, что развитие комфортной среды – это наверное самый успешный проект с точки зрения изменения облика населенных пунктов и вовлеченности жителей. Ежегодно проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое в этом году стартует  раньше привычных сроков», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. 

nso.ru
nso.ru

15 февраля на площадке форума-выставки «Сибирская строительная неделя» состоялась презентация новых объектов для голосования, в том числе по каждому району Новосибирска. Проекты-победители получат финансирование из областного бюджета и будут выполняться в 2025 году.
 
«Сегодня мы презентовали новые общественные пространства для участия во Всероссийском голосовании в 2024 года. Представлены проекты от 23 городов и поселков, в том числе новые проекты подготовил каждый район Новосибирска. Голосование стартует 15 марта. Призываю всех принимать участие, так как проекты-победители голосования обязательно получат финансирование в 2025 году», – сообщил министр.  

nso.ru

В Новосибирске для голосования представлены проекты благоустройства сквера «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквера «им. М.И. Калинина» в Дзержинском районе, парка культуры и отдыха «им. Кирова» в Ленинском районе,  Ельцовского парка,(2-ая очередь) в Центральном округе, благоустройство территории вокруг озера Безымянного (ул. Ласточкина – Приозерная) в Первомайском районе, парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе, набережной по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, а также благоустройство набережной по  ул. Новоморская в микрорайоне ОбьГЭС Советского района.
 
Голосование традиционно пройдет на сайте 54.gorodsreda.ru. В голосовании может принять участие любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

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