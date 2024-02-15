В новосибирских школах усилят уборку территорий от снега и наледи

Вопросы соблюдения безопасности названы в числе приоритетных задач, обозначенных на заседании оперштаба по работе образовательных организаций Новосибирской области, которое прошло в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Говоря о ближайших задачах, Сергей Нелюбов обратил особое внимание руководителей органов управления образованием муниципалитетов на то, что в связи с изменением погодных условий в приоритете остаются вопросы безопасности в образовательных организациях. Замгубернатора подчеркнул, что в связи с резким похолоданием максимально внимательно нужно отнестись к проблемам, которые могут спровоцировать «температурные качели». Чтобы избежать травм, полученных при скольжении, необходимо своевременно обеспечить уборку снега и наледи на территориях образовательных организаций и с крыш и козырьков зданий, а также организовать отсыпку территорий песком.

Также на заседании оперштаба был заслушан вопрос о проведении диспансеризации сотрудников образовательных организаций. Как отметил Сергей Нелюбов, образовательным организациям и педагогическим коллективам необходимо организованно и четко принимать участие в диспансеризации – этот вопрос должен быть на постоянном контроле.