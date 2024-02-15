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В новосибирских школах усилят уборку территорий от снега и наледи

Из-за резких погодных перепадов образовательным организациям рекомендовано обратить особе внимание на качественную уборку.

pxhere.com

Вопросы соблюдения безопасности названы в числе приоритетных задач, обозначенных на заседании оперштаба по работе образовательных организаций Новосибирской области, которое прошло в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Говоря о ближайших  задачах, Сергей Нелюбов обратил особое внимание руководителей органов управления образованием муниципалитетов на то, что в связи с изменением погодных условий в приоритете остаются вопросы безопасности в образовательных организациях. Замгубернатора подчеркнул, что в связи с резким похолоданием максимально внимательно нужно отнестись к проблемам, которые могут спровоцировать «температурные качели». Чтобы  избежать травм, полученных при скольжении, необходимо своевременно  обеспечить уборку снега и наледи на территориях образовательных организаций и с крыш и козырьков зданий, а также организовать отсыпку территорий песком. 

Также на заседании оперштаба был заслушан вопрос о  проведении диспансеризации сотрудников образовательных организаций. Как отметил Сергей Нелюбов, образовательным организациям  и педагогическим коллективам необходимо организованно  и четко принимать участие в диспансеризации – этот вопрос должен быть на постоянном контроле. 

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