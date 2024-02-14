Какие задачи Андрей Травников поставил перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области?

Среди ключевых планов губернатор назвал «выращивание сильных подрядчиков».
Муниципальные перевозчики должны играть определяющую роль на рынке пассажирского транспорта. Увеличение объёмов приобретения нового подвижного состава для общественного транспорта, рост объёмов дорожного строительства – также среди задач, стоящих перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.
«Среди задач, которые я ставлю перед министерством транспорта и дорожного хозяйства, перед правительством региона, — поддержание, увеличение объёмов дорожного строительства, приобретение нового подвижного состава для общественного транспорта.
Обозначу два акцента, которые должны стать трендом на ближайшие пять лет. Первое — восстановление доли муниципальных перевозчиков на рынке общественного транспорта, повышение их определяющей роли в рыночной конкурентной среде.
Это не значит, что мы полностью исключим привлечение коммерческих перевозчиков, но возрастающая роль муниципальных перевозчиков — и на рынке Новосибирска, и в сельских районах — должна быть трендом в ближайшее время.
Для этого нужно использовать как инструменты обновления подвижного состава и укрепления материальной базы муниципальных предприятий, так и инструменты брутто-контрактов оплаты транспортной работы.
Моё мнение таково: мы уже пробовали жить и в советских принципах, и в рыночных принципах, и сегодня нужно идти «золотой серединой», когда муниципальные перевозчики, подконтрольные властям, являются определяющими на рынке этой услуги.
Второе. Главная ценность для нас — это люди, это надёжные подрядчики. В сфере строительства социальных объектов возможны колебания. И когда государственные программы заканчиваются, объёмы строительства снижаются, подрядчики переходят в промышленное или жилищное строительство не по госконтрактам. Но в дорожном строительстве основной заказчик для подрядчиков, практически единственный, — это государство.
Поэтому одновременно с планированием увеличения объёмов дорожного строительства мы должны планировать равномерную долгосрочную загрузку наших подрядных организаций и, по сути дела, выращивание сильных подрядчиков на ближайшие 5-10 лет. Одновременно с ужесточением спроса за качество работы.
Задачи, наверное, сложные. Но уже на стадии обсуждения новых нацпроектов и их перезапуска, Президент делает заявления, в частности, по продлению программы обновления общественного транспорта, по развитию опорной сети дорог. Соответственно, помощь федеральным бюджетом будет регионам оказываться и в дальнейшем, а наша задача — максимально эти возможности использовать», — заявил Андрей Травников.
Как доложил на заседании заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер, в связи с переориентацией грузовых потоков и развитием внутреннего туризма, со сменой основного направления движения с запада на восток, фиксируется ежегодное увеличение интенсивности движения до 20%.
За прошедшие 5 лет в нашей области приведено в нормативное состояние почти 2300 км автомобильных дорог, что в 1,7 раз больше в сравнении с предшествующей пятилеткой (1351 км). Финансирование за тот же период увеличилось в 2,5 раза: 2019-2023 — 133,7 млрд, 2014-2018 — 52,88 млрд.
В сфере пассажирского транспорта за последние годы обновлено 709 транспортных средств. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку 2013-2017 гг. Только в 2023-м году было получено 308 единиц новой техники. Выросло и количество перевезенных пассажиров – на 15 процентов: с 332 млн человек до 382 млн. Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта продолжается.
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