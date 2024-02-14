Какие задачи Андрей Травников поставил перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области?

Муниципальные перевозчики должны играть определяющую роль на рынке пассажирского транспорта. Увеличение объёмов приобретения нового подвижного состава для общественного транспорта, рост объёмов дорожного строительства – также среди задач, стоящих перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.

«Среди задач, которые я ставлю перед министерством транспорта и дорожного хозяйства, перед правительством региона, — поддержание, увеличение объёмов дорожного строительства, приобретение нового подвижного состава для общественного транспорта.

Обозначу два акцента, которые должны стать трендом на ближайшие пять лет. Первое — восстановление доли муниципальных перевозчиков на рынке общественного транспорта, повышение их определяющей роли в рыночной конкурентной среде.

Это не значит, что мы полностью исключим привлечение коммерческих перевозчиков, но возрастающая роль муниципальных перевозчиков — и на рынке Новосибирска, и в сельских районах — должна быть трендом в ближайшее время.

Для этого нужно использовать как инструменты обновления подвижного состава и укрепления материальной базы муниципальных предприятий, так и инструменты брутто-контрактов оплаты транспортной работы.