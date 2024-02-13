С 17 февраля две новосибирские улицы станут односторонними

На двух улицах Новосибирска вводится одностороннее движение транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на городское управление автомобильных дорог.

Изменения вступят в силу с 17 февраля. Новая схема начнет действовать на улице Октябрьской — от Красного проспекта до Советской, а также на Коммунистической улице — от Советской до Красного проспекта, пишет «АиФ-Новосибирск».

Решение приняли в ходе заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.