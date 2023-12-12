Как изменились за месяц цены на продукты в новосибирских магазинах?

По информации Новосибирскстата, в ноябре 2023 года на 1,7% повысились цены на продовольственные товары в нашем регионе. Сильнее всего подорожали свежие огурцы (47,7%), помидоры (17,2%), белокочанная капуста (10,5%), свежая зелень (8,7%), чеснок (7,4%), морковь (4,9%). Но при этом снизились цены на апельсины (13,4%), лимоны (5,3%) и бананы (4,5%).

Также выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 5,4%, сдобные булочные изделия – 2,1%, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной – 2%.

Кроме того, наблюдается рост цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (7,9%), овсянку (5,8%), пшено, шлифованный рис, горох и фасоль, манную крупу – на 1-3,7%.

Подорожало мясо птицы (2,7%), свинины (0,9%) и говядины (0,2%), выросла стоимость охлажденной и мороженной рыбы лососевых пород (10,1%) и соленого филе сельди (6,7%). При этом стали дешевле мороженые креветки (9,7%), кальмары (4,1%) и икра лососевых рыб (3,5%).

В Новосибирскстата рассказали, что подорожали куриные яйца (13,9%), плавленый сыр, кисломолочные продукты, сухие супы в пакетах, газированные напитки, какао, томатные консервы, сливочное масло, полукопченые и вареные колбасы, сливочное масло, майонез, черный пакетированный чай, кексы, рулеты и печенье (изменение цен в диапазоне +2,2-5,5%).