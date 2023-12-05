В Новосибирской области за последнюю пятилетку появилось более тысячи спортивных объектов

Губернатор Андрей Травников высоко оценил работу по созданию спортивных объектов, проделанную профильными ведомствами региона за последние пять лет.

Глава региона назвал работу по развитию спортивной инфраструктуры в Новосибирской области впечатляющей. Он поручил проанализировать динамику показателей по количеству занимающихся спортом в муниципалитетах для того, чтобы оценить, как создание и обновление спортивной инфраструктуры повлияло на спортивную активность в Новосибирской области.

Доклад о развитии спортивной инфраструктуры в Новосибирской области участникам оперативного совещания представил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В период 2018-2022 года в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта, программ и проектов, направленных на совершенствование образования, обеспечение комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, а также инвестиционных проектов с участием внебюджетных источников финансирования в Новосибирской области создано и обустроено более 1000 объектов для физической активности и занятий спортом.

Среди новых спортивных объектов Центр по спортивной гимнастике Евгений Подгорного, Региональный центр волейбола «Локомотив – Арена», Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово.

За прошедшие пять лет в районах Новосибирской области построены 3 полноразмерных стадиона, 2 крытых катка с искусственным льдом, 4 универсальный спортивных комплекса.