В Новосибирской области за последнюю пятилетку появилось более тысячи спортивных объектов

Среди ключевых – новый ледовый дворец на Немировича-Данченко, волейбольная «Локомотив – Арена», Центр по спортивной гимнастике Евгений Подгорного.
Губернатор Андрей Травников высоко оценил работу по созданию спортивных объектов, проделанную профильными ведомствами региона за последние пять лет.
Глава региона назвал работу по развитию спортивной инфраструктуры в Новосибирской области впечатляющей. Он поручил проанализировать динамику показателей по количеству занимающихся спортом в муниципалитетах для того, чтобы оценить, как создание и обновление спортивной инфраструктуры повлияло на спортивную активность в Новосибирской области.
Доклад о развитии спортивной инфраструктуры в Новосибирской области участникам оперативного совещания представил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
В период 2018-2022 года в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта, программ и проектов, направленных на совершенствование образования, обеспечение комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, а также инвестиционных проектов с участием внебюджетных источников финансирования в Новосибирской области создано и обустроено более 1000 объектов для физической активности и занятий спортом.
Среди новых спортивных объектов Центр по спортивной гимнастике Евгений Подгорного, Региональный центр волейбола «Локомотив – Арена», Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово.
За прошедшие пять лет в районах Новосибирской области построены 3 полноразмерных стадиона, 2 крытых катка с искусственным льдом, 4 универсальный спортивных комплекса.
В 2023 году завершено строительство крупнейшего регионального объекта – Многофункциональной ледовой арены «Сибирь – Арена». Грандиозный по масштабам объект с уникальной архитектурой, современным оснащением официально открыт в августе и принимает матчи Чемпионата КХЛ сезона 2023/2024.
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2023 году завершается реконструкция 50-метрового бассейна «СКА». Готовность объекта составляет порядка 90%, полным ходом идут отделочные работы и пусконаладка оборудования.
В 2023 году почти в 5 раз увеличено число оснащаемых площадок ГТО. Завершены 4 большие площадки, финансируемые из федерального бюджета. Из 32 площадок меньшего размера готовы 26, остальные будут укомплектованы в полном объеме до середины декабря.
В раках мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году завершена реализация заключительного этапа реконструкции стадиона «Авангард» в г. Бердске, первого этапа реконструкции стадиона в р.п. Сузун Сузунского района.
Возобновлены работы по строительству спорткомплекса для колледжа олимпийского резерва в г. Новосибирске, начато строительство плавательного бассейна в с. Здвинск.
Завершены работы по строительству плоскостной части крытой хоккейной площадки в с. Венгерово, лыжероллерной трассы в с. Довольное, спортивной площадки по ул. Приграничная в Новосибирске.
В текущем году выполняется ремонт на 23 объектах государственных и муниципальных учреждений. Среди наиболее крупных мероприятий – капитальный ремонт витражей и фасада бассейна «Нептун», ремонт верхнего круга лыжероллерной трассы Новосибирского биатлонного комплекса, ремонт детско-юношеского технического центра в г. Карасуке, запуск мероприятий по ремонту стадиона в с. Красная Сибирь Кочковского района, ремонт 3-х хоккейных коробок в Ордынском и Каргатском районах.
Комментарии (0)