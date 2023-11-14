На реконструкцию Нарымского сквера в Новосибирске направят средства из регионального бюджета

Во время выездного совещания представители администрации Новосибирска доложили о проведённых работах по ликвидации стихийной парковки и озеленению общественного пространства: высажены несколько сотен кустарников, более 17 тысяч многолетников, пирамидальные тополя, вдоль дороги – 17 лип. Также проведён ремонт подпорных стенок и центральной лестницы, установлено новое наружное освещение и малые архитектурные формы.



Следующий этап – благоустройство территории непосредственно Нарымского сквера. Дизайн проект уже согласован с руководством города и жителями, отметила Анна Терешкова. Предполагается максимально сохранить сложившийся стиль одного из самых старых скверов Новосибирска. Также будут установлены новое освещение, видеонаблюдение, увеличены детская площадка и спортивная зона, сейчас эти объекты пользуются большой популярностью у жителей; обновят фонтан. Оборудуют и площадку выгула собак.