Новосибирские спасатели — об опасных прогулках по тонкому льду

В пабликах Новосибирска появилась фотография мальчика, прогуливающегося по тонкому льду на озере Радиостанция-2, сделанное жителями Первомайского района. Как сообщили в МАСС, к спасателям вызов об этом происшествии не поступал. Специалисты напомнили номера, по которым необходимо звонить, если кто-то рядом оказался в опасности, сообщили условие, при котором прогулка по льду может быть безопасной, а также рассказали, как правильно составить профилактическую беседу с ребёнком.

Главным условием безопасной прогулки по льду, является толщина ледового покрытия: не менее 7 см для одного человека. Осенний лёд, появившийся до наступления устойчивых морозов, непрочен, особенно в дневное время, когда лед нагревается. Он становится пористым и очень слабым, даже если сохраняет толщину.

При попадании в холодную воду человек испытывает сильную боль, смерть наступает через 10-15 минут. И если взрослый человек, провалившись под лед, способен бороться за свою жизнь, то ребёнок с такой задачей вряд ли справится — считают спасатели МАСС. Намокшая одежда становится тяжелее в несколько раз, требуется немалая физическая сила, чтобы выбраться из воды.

Служба МАСС настоятельно просит родителей провести с детьми профилактическую беседу о том, что выход на лёд крайне опасен, потому что он очень тонкий. Специалисты советуют выбрать правильный тон: нужно не запрещать, а объяснить, почему нельзя. В разговоре лучше сделать акценты на том, что дети смогут представить. Понятие «смерть» ребенку недоступно, но он поймет, что такое сильная боль, что значит слечь с высокой температурой и так далее. Ваша главная задача в беседе — объяснить, почему нельзя выходить на лёд.

Если вы сами стали очевидцем происшествия или попали в беду, звоните по телефонам: 112, 051, 231-06-49.