Череда мощных магнитных бурь ожидает новосибирцев в ноябре

В ноябре Новосибирск накроют магнитные бури: возмущения Солнца усилятся 9, 22, 24 и 25 ноября, а достигнут своей кульминации 26 и 27, сообщают «Вести Новосибирск». Информация об опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (Институт космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики).

Сила колебаний будет достигать пяти из десяти возможных баллов. Дискомфорт в этот период могут чувствовать метеозависимые люди, новосибирцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и пожилые.

На фоне магнитной нестабильности возможны головокружение и головные боли, учащенное сердцебиение и одышка, тошнота, мышечная слабость, ломота в костях и в целом состояние усталости.

Во время магнитных бурь рекомендуется снизить физнагрузки и стресс. Для сохранения нормального самочувствия специалисты советуют пить больше воды, употреблять меньше алкоголя и соленой пищи. Лучше отказаться от тяжелой жирной еды и есть больше овощей и фруктов. Кроме того, важно обратить внимание на по возможности продолжительный сон.