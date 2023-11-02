Фармацевтика пошла в рост: индекс фармпроизводства в Новосибирской области составил 116,1% год к году

Фармацевтическая отрасль отнесена к наиболее перспективным направлениям развития и определена точкой роста экономики Новосибирской области. Индекс фармацевтического производства за январь-август 2023 года составил 116,1% к уровню соответствующего периода 2022 года.

Обеспечение региона лекарственными препаратами, расширение линеек фармпроизводства, импортозамещение и государственную поддержку фармпроизводителей обсудили сегодня в ходе пресс-конференции.



«Сегодня фармацевтические предприятия региона успешно реализуют программу импортозамещения. Препараты-дженерики, выпуск собственного сырья, оригинальные иммуномодулирующие и противовирусные препараты, пробиотическая продукция: номенклатура весьма обширна. Важным достижением стало создание отечественного жизненно-важного препарата L-тироксин, разработанного именно в Новосибирске компанией «ПФК Обновление», и это не единственная уникальная разработка нашей области», – отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.



Также, например, АО «Вектор-БиАльгам» является единственным в России производителем вакцины против гепатита А. На данный момент компания также наладила производство сухих лекарственных препаратов (пробиотиков, БАДов и заквасок).