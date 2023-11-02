Фармацевтика пошла в рост: индекс фармпроизводства в Новосибирской области составил 116,1% год к году

О развитии фармотрасли рассказал заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин.
Фармацевтическая отрасль отнесена к наиболее перспективным направлениям развития и определена точкой роста экономики Новосибирской области. Индекс фармацевтического производства за январь-август 2023 года составил 116,1% к уровню соответствующего периода 2022 года.
Обеспечение региона лекарственными препаратами, расширение линеек фармпроизводства, импортозамещение и государственную поддержку фармпроизводителей обсудили сегодня в ходе пресс-конференции.
«Сегодня фармацевтические предприятия региона успешно реализуют программу импортозамещения. Препараты-дженерики, выпуск собственного сырья, оригинальные иммуномодулирующие и противовирусные препараты, пробиотическая продукция: номенклатура весьма обширна. Важным достижением стало создание отечественного жизненно-важного препарата L-тироксин, разработанного именно в Новосибирске компанией «ПФК Обновление», и это не единственная уникальная разработка нашей области», – отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.
Также, например, АО «Вектор-БиАльгам» является единственным в России производителем вакцины против гепатита А. На данный момент компания также наладила производство сухих лекарственных препаратов (пробиотиков, БАДов и заквасок).
Поддержка фармпромышленности региона реализуется министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденной правительством региона. Поддержка также осуществляется Фондом развития промышленности Новосибирской области. Фонд предоставляет льготные займы фармацевтическим и биотехнологическим компаниям. Так, например, АО «ПФК Обновление» летом 2023 года запустило новый участок по производству жидких лекарственных форм – годовые объемы производства составят до 21 млн упаковок препаратов. Единовременно компанией ведется разработка порядка 200 лекарственных препаратов, ежегодно наращиваются темпы исследований и регистрации новых наименований.
В соответствии с поручением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, минпромторгом региона на постоянной основе ведется мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарственных препаратах аптечных организаций с использованием информации муниципальных районов и государственной системы «Честный Знак».
Мониторинг проводится по 28 лекарственным средствам, рекомендованным Министерством здравоохранения Российской Федерации для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции из таких групп, как противовирусные препараты, антибиотики, гормональные, антикоаголянты и жаропонижающие. По состоянию на 31.10.2023 дефицита запасов препаратов, включенных в мониторинг, не выявлено. В пределах 26,9% увеличились запасы противовирусных препаратов у поставщиков, что связано с сезонным потреблением.
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