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В Новосибирской области откроют еще два виртуальных концертных зала

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На данный момент в нашем регионе работают пять таких залов.

pixabay.com

Названы победители федерального конкурса на создание виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура». В число победителей конкурса вошли районный социально-культурный центр им. С.А. Жданько Черепановского района и Искитимский городской историко-художественный музей, на их базе будут организованы виртуальные концертные залы.

Напомним, что виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей страны к произведениям филармонической музыки. В рамках нацпроекта «Культура» приобретается сценическое и звуковое оборудование, позволяющее в хорошем качестве проводить прямые и отложенные трансляции культурных мероприятий из центральных концертных залов России.

На данный момент в Новосибирской области работают пять виртуальных концертных залов – в Новосибирской государственной филармонии, в Сузунской школе искусств, КДЦ «Гармония» с. Прокудское Коченёвского района, Татарском районном доме культуры «Родина» и Бердском Доме культуры «Родина».

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