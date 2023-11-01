В Новосибирской области откроют еще два виртуальных концертных зала

Названы победители федерального конкурса на создание виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура». В число победителей конкурса вошли районный социально-культурный центр им. С.А. Жданько Черепановского района и Искитимский городской историко-художественный музей, на их базе будут организованы виртуальные концертные залы.

Напомним, что виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей страны к произведениям филармонической музыки. В рамках нацпроекта «Культура» приобретается сценическое и звуковое оборудование, позволяющее в хорошем качестве проводить прямые и отложенные трансляции культурных мероприятий из центральных концертных залов России.

На данный момент в Новосибирской области работают пять виртуальных концертных залов – в Новосибирской государственной филармонии, в Сузунской школе искусств, КДЦ «Гармония» с. Прокудское Коченёвского района, Татарском районном доме культуры «Родина» и Бердском Доме культуры «Родина».