Искусственный интеллект поможет мониторить состояние новосибирских дорог

В регионе запустили пилотный проект по мониторингу состояния дорожного полотна на территории муниципальных образований, рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«В рамках концепции проекта планируется создание личного кабинета для руководителей муниципальных образований Новосибирской области в информационной системе «Безопасный город». По результатам полученной аналитики состояния дорог и городского хозяйства глава администрации и сотрудники профильных подразделений смогут оперативно реагировать на оповещения в системе и планировать ремонтно-восстановительные работы», – отметил Сергей Цукарь.

В качестве пилотных зон выбраны Новосибирск, Бердск и Новосибирский район. На автобусах, курсирующих по дорогам муниципальных образований, были установлены автономные мобильные комплексы нейросетевой аналитики для визуального мониторинга объектов городского хозяйства и благоустройства территории. Оборудование в режиме реального времени проводит аналитику состояния дороги, разметки, бордюров, наличия мусора на дорогах и обочинах, содержания дорожных знаков, просадки канализационных люков, неработающих фонарей, грязных опор освещения, переполненности мусорных контейнеров, незаконных граффити, кондиционеров на фасадах в неположенных местах.

По результатам тестовых записей минцифра региона прорабатывает алгоритм реагирования на инциденты и функционал принятия решений коммунальными службами. Со следующего года проект будет внедрен в эксплуатацию.