4 ноября на ВДНХ Новосибирская область вместе со всей страной откроет свой стенд на выставке «Россия»

Всего несколько дней осталось до открытия уникального по масштабу проекта – Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Новосибирская область представит современный высокотехнологичный стенд, в основе концепции которого лежит треугольник Лаврентьева: наука, образование, производство. В настоящее время на стенде финальная готовность, проводятся тестовые проверки.

Посетить выставку «Россия» всех жителей и гостей нашей страны пригласил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что Новосибирская область заслуженно славится достижениями в науке, является промышленным и экономическим центром Сибири, а также богата археологическим наследием. «Сегодняшняя Россия – это страна огромных возможностей, а выставка «Россия» – это не только достижения, которыми мы уже можем гордиться, но и те проекты, что ждут нас впереди», – уверен Андрей Травников.

В День народного единства 4 ноября состоится открытие Международной выставки-форума «Россия». Экспозиция Новосибирской области – это макет площадью более 100 квадратных метров, который будет являться художественным воплощением образа региона с тематическими блоками с применением ИИ, кинетической инсталляции, 3D-mapping, VR, AR, с включением площадок в виде детского игрушечного городка, интерактивных стен и макетов с дополненной реальностью. В экспозиции зрители узнают о том, как развивался регион, каким он стал сегодня и что его ждет в будущем. Контент сформирован таким образом, чтобы заинтересовать аудиторию разных возрастов.

В день открытия выставки посетителей ждет концерт творческих коллективов Новосибирской области, интерактивные мероприятия на стенде региона: с помощью VR-экскурсии участники выставки посетят «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и «кабинет ученого», в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно будет увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас. Особый акцент сделан на программах для детей – в игре «Мыши в космосе» академик Мышкин и доктор Сыркин будут спасать новосибирскую космическую станцию: в ходе игры дети узнают об Академгородке и науке в Сибири.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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