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Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной с 17 ноября по 1 февраля

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Причина — в подготовке и проведении зимних торжеств.

Bfm.ru Новосибирск

В течение двух с половиной месяцев (период с 17 ноября по 1 февраля) улица Ленина в Новосибирске будет перекрыта, пишет НДН.инфо. Проект подписан городской администрацией. Причин такого решения называют подготовку к новогодним праздникам.

При этом транспорт, участвующий в подготовке и машин экстренных служб, сможет проезжать по этой территории, сообщает издание.

Департаменту транспорта мэрии Новосибирска дано поручение об установке всех необходимых знаков, турникетов и бетонных блоков.

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