Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной с 17 ноября по 1 февраля

В течение двух с половиной месяцев (период с 17 ноября по 1 февраля) улица Ленина в Новосибирске будет перекрыта, пишет НДН.инфо. Проект подписан городской администрацией. Причин такого решения называют подготовку к новогодним праздникам.

При этом транспорт, участвующий в подготовке и машин экстренных служб, сможет проезжать по этой территории, сообщает издание.

Департаменту транспорта мэрии Новосибирска дано поручение об установке всех необходимых знаков, турникетов и бетонных блоков.