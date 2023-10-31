На благоустройство новосибирских дворов в 2023 году направили около 600 миллионов рублей

В Новосибирске за этот год году благоустроено более 240 придомовых территорий, заменено около 20 километров теплосетей. «В Новосибирске завершаются благоустроительные работы, в том числе по ремонту тепломагистралей. Важно восстановить проезжую часть в местах разрытия, дороги, которые еще перекрыты привести в нормативное состояние, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Кроме того, вопрос номер один — получение паспорта готовности Новосибирска к отопительному сезону».

На аппаратном совещании начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев доложил, что в Новосибирске завершается ремонт тепловых сетей, в работе остается пять объектов. До 15 ноября все работы будут выполнены и получен паспорт готовности к отопительному сезону.

Также завершено благоустройство дворовых территорий — это около 240 объектов. В том числе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтирован 41 двор. Всего в этом году на благоустройство новосибирских дворов было направлено около 600 млн рублей из бюджетов различных уровней.

Кроме того, в городе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, в 2023 году работы должны быть завершены на 431 объекте. «Выполнены работы на 178, в процессе — 118 домов. В стадии завершения по предыдущей трехлетке — 279 МКД, на 188 домах ремонт завершен, на 63 продолжается. За прошедшую неделю отремонтировано 11 домов. По ремонту общего имущества многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу (ремонт ветхого жилого фонда, принятие безотлагательных мер и ликвидация ЧС), выполнены работы на 84 объектах, продолжается ремонт на 14. Также отремонтировано 15 общежитий из 16, работы завершаются на одном», — отметил Дмитрий Перязев.